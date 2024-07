Agressie in het ov? Voor Priscilla is het dagelijkse kost, daarom loopt ze nu honderden kilometers

De afgelopen tijd is het weer vaak raak, geweld in het openbaar vervoer. Begin mei werden nog twee tieners opgepakt om de mishandeling van een conducteur in Purmerend. Voor hoofdconducteur Priscilla is de maat vol.

Onder de noemer #AgressieSpoortNiet maakt Priscilla een tocht van ruim 500 kilometer, langs alle grote treinstations in het land. Ongetraind en allemaal in drie weken tijd. Dit alles aandacht te vragen voor de toenemende agressie en geweld in het openbaar vervoer.

"Ongetraind, want het moet zwaar worden", legt Priscilla uit. "Drie zware weken afzien is niets vergeleken bij agressie en geweld tegen openbaar vervoerpersoneel. Dagelijks hebben wij last van bedreigingen, intimidatie en fysiek geweld. Dat moet drastisch verminderen en ik hoop daar op deze manier een bijdrage aan te kunnen leveren."

Topje van de ijsberg

In 2023 alleen al waren er 1042 meldingen van strafbare incidenten tegen NS-personeel. Dit is slechts het topje van de ijsberg, want nog altijd worden veel incidenten niet gerapporteerd. "De bijzondere gevallen komen naar buiten, maar intimidatie en schelden overkomt mij bijna dagelijks", zegt Priscilla.

Op 14 juli komt Priscilla, als alles goed verloopt, na 521 kilometer aan op station Den Haag Centraal.