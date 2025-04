'Nederlandse vrouw (21) overleden bij ruzie op motor op Cuba'

Een 21-jarige Nederlandse toerist is maandag om het leven gekomen bij een motorongeluk in de Cubaanse stad Matanzas. Ze reed samen met haar Cubaanse danspartner, toen ze met hoge snelheid tegen een boom botsten. Volgens lokale media. kregen de twee tijdens het rijden ruzie.

De Cubaanse danspartner bestuurde de motor en raakte zwaargewond. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen en media droegen ze geen helm en zouden ze onder invloed van alcohol zijn geweest. Getuigen vertelden dat het stel ruzie had tijdens de rit, vermoedelijk vanwege jaloezie over een andere vrouw. Tijdens deze woordenwisseling verloor de bestuurder de controle en knalde tegen een boom.

Gevaarlijke bocht

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur, in een bocht vlak voor het strand. Deze plek staat bekend om de gevaarlijke wegen. De Nederlandse vrouw overleed ter plekke.

Volgens lokale media bleef haar lichaam tot ver in de ochtend liggen op de plaats van het ongeval, tot grote verbijstering van buurtbewoners en voorbijgangers.