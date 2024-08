Nederlandse man (29) overleden bij vliegtuigcrash Malawi, vrouw lichtgewond

Afgelopen dinsdagmiddag is een klein vliegtuig in Malawi neergestort. Twee van de drie inzittenden van het vliegtuig hebben het niet overleefd. De piloot en een 29-jarige Nederlandse man zijn verongelukt, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder werd al bekend dat een Nederlandse vrouw de crash heeft overleefd.

Het vliegtuig vertrok dinsdag om 14.00 uur (lokale tijd) vanuit de stad Nkhotakota, in het noorden van Malawi, en zou om 15.15 uur landen in Liwonde, het zuiden van het land.

Het vliegtuig stortte ter hoogte van Benga bij het Malawimeer neer in ondiep water. De Nederlandse vrouw kon gered worden door vissers. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan nu bevestigen dat ze buiten levensgevaar is. De families van de beide Nederlanders worden bijgestaan door Buitenlandse Zaken.

Over de identiteit van de Nederlandse inzittenden is nog niks bekend. Wel is bekend dat de Nederlandse man in het buitenland woonde. Volgens persbureau ANP zou de overlevende Nederlandse 22 jaar oud zijn, maar dit wordt nog niet bevestigd door het ministerie.