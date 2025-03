Nederlands echtpaar overlijdt bij ongeluk met taxi in Egypte

Een Nederlands echtpaar is afgelopen vrijdag onderweg naar hun vakantiebestemming in Zuid-Egypte omgekomen bij een tragisch verkeersongeluk. Het ongeval gebeurde toen de taxi waarin het stel zich bevond, botste met een pick-uptruck in de plaats Marsa Alam. De bus was onderweg naar het vliegveld van Sharm El-Sheikh, een Egyptische badplaats aan de Rode Zee, meldt RTL Nieuws.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval. "We verlenen consulaire bijstand aan de nabestaanden”, voegt hij toe. "Het gaat om een 54-jarige vrouw en een 55-jarige man uit de provincie Noord-Brabant", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Onbekende toedracht

Over de toedracht van het ongeluk kan de woordvoerder niets zeggen. "Het is aan de lokale autoriteiten om daar onderzoek naar te doen en te berichten", zegt hij. Prijsvrij Vakanties en D-reizen, de reisorganisaties waarmee het stel de vakantie had geboekt, bevestigen het ongeluk aan NU.nl. "De taxi is betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk bij Marsa Alam", zegt een woordvoerder tegen de site.

Naast het Nederlandse echtpaar zijn ook twee Egyptenaren omgekomen, schrijven lokale media. Of zij in de taxi of pick-uptruck zaten is onduidelijk. De Nederlandse vrouw zou zwaargewond zijn geraakt. Pas onderweg naar, of in het ziekenhuis zou ze zijn overleden.