Kamermeerderheid wil stoppen met betalen dwangsommen aan asielzoekers

Een Kamermeerderheid is voor het afschaffen van dwangsommen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan asielzoekers moet betalen als de dienst te lang doet over de asielaanvraag. Wat de PVV, VVD en SGP betreft, mag het wetsvoorstel die dit regelt worden uitgebreid met ook een verbod op dwangsommen die via een rechter kunnen worden afgedwongen, zo bleek tijdens een Kamerdebat.

De Raad van State heeft eerder bepaald dat dwangsommen die de rechter oplegt niet mogen worden afgeschaft, omdat dan internationale verdragen worden geschonden. De drie fracties willen dat er toch een manier wordt gevonden om dit te regelen. Het wetsvoorstel waarover de Kamer dinsdag debatteert, gaat over de zogeheten bestuurlijke dwangsommen.

De VVD vindt daarnaast dat asielzoekers die een dwangsom uitbetaald krijgen, dit geld moeten gebruiken om bij te dragen aan de kosten van opvang. Kamerlid Ruben Brekelmans wil van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) weten of dit ook met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd.

Bijna 10 miljoen

NSC en CDA zijn eveneens voorstander van het afschaffen van de dwangsommen. NSC ziet liever wel dat er andere "stimuli" worden ingezet om de IND te manen tijdig asielaanvragen te behandelen, zei Kamerlid Tjebbe van Oostenbruggen. Het opleggen van dwangsommen helpt niet om sneller tot een beslissing te komen over asielaanvragen "dus moet je kijken naar andere oplossingen". Volgens het NSC-Kamerlid moet de asielketen efficiënter worden ingericht.

De IND heeft in de eerste vier maanden van dit jaar 9,9 miljoen euro aan dwangsommen uitbetaald. Vorig jaar moest de IND 11,3 miljoen euro aan dwangsommen betalen.

ANP