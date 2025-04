Drankrijder zonder rijbewijs rijdt met auto zwembad in

Een auto is in het zwembad van een woning beland nadat een bestuurder zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol en drugs de macht over het stuur verloor. De bewoners van het huis aan de Zuiderdracht in Oosterblokker troffen het voertuig zaterdagochtend rond 9.30 uur aan in hun achtertuin, meldt het Noordhollands Dagblad.

De politie werd ingeschakeld en wist na onderzoek de bestuurder op te sporen. Hij is aangehouden voor het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs.

Grote kraan

Hoe de auto precies achter het huis is beland, is nog niet duidelijk. Omdat een berger het voertuig niet kon bereiken, werd een grote telekraan ingezet om de auto over de woning heen te tillen, te zien in de video hierboven.

Beeld: HFV / RVP Media