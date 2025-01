Recordaantal oogletsels door vuurwerk: 187 gewonden, 15 ogen blind

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben zeker 187 mensen oogletsel opgelopen door vuurwerk, het hoogste aantal in tien jaar. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft dat geïnventariseerd. De organisatie van oogartsen meldt dat "een op de drie gewonden blijvende gevolgen zal ondervinden".

"In totaal raakten vijftien mensen aan een oog blind door de verwondingen. Zes ogen moesten operatief worden verwijderd," meldt het NOG. De cijfers zijn voorlopig, want "bij een deel van de patiënten wordt pas in een later stadium duidelijk of het letsel blijvend is of niet".

Teun Martens verloor een oog toen een buurman hem een stuk vuurwerk in zijn handen drukte. Hij leeft nu met een kunstoog, zo is te zien in de video bovenaan.

Meeste gewonden door legaal vuurwerk

Meer dan de helft van de slachtoffers gaf aan dat ze gewond waren geraakt door legaal vuurwerk. In 8 procent ging het volgens de patiënt om illegaal vuurwerk. In de rest van de gevallen is onbekend of het vuurwerk legaal of verboden was. Net als in andere jaren waren veel van de gewonden omstanders: "vier op de tien oogpatiënten hadden het vuurwerk niet zelf afgestoken".

Volgens de oogartsen maken de cijfers nog eens duidelijk dat ook het consumentenvuurwerk dat nog wordt verkocht "extreem onveilig is en zo spoedig mogelijk definitief verboden dient te worden". Ze noemen het een "wolf in schaapskleren, omdat het wel veilig lijkt, maar dat niet is". Het NOG noemt de letsels die ontstaan door vuurwerk "onnodig".

Minste letsels tijdens pandemie

De laatste keer dat een hoger aantal mensen tijdens de jaarwisseling gewond raakte aan de ogen, was in 2014/2015. Toen zagen oogartsen 210 patiënten. Veruit het laagste aantal oogletsels telden ze tijdens de coronapandemie, toen vuurwerk afsteken verboden was om de toch al zwaarbelaste zorg te ontzien. Tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 telden de artsen 47 mensen met verwondingen aan de ogen.

Hart van Nederland/ANP