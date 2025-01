Oogziekenhuis behandelt 23 vuurwerkslachtoffers, een persoon verliest oog

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn al 23 mensen behandeld voor oogletsel door vuurwerk, zo meldt het ziekenhuis. Acht van hen moesten geopereerd worden; zeven ingrepen vonden plaats op woensdag, de laatste operatie staat gepland voor donderdag. Bij één patiënt is het zicht in een oog voorgoed verloren.

Eerder werd bekend dat een 14-jarige jongen is omgekomen door een incident met vuurwerk. Op de plek waar hij om het leven kwam worden bloemen neergelegd.

Van de slachtoffers zijn de helft minderjarig. Twee meisjes en een aantal jongens liepen ernstig oogletsel op. Wat opvalt, is dat eveneens de helft van de getroffen personen geen vuurwerk afstak, maar slachtoffer werd door in de buurt te staan. Oogarts Tjeerd de Faber noemt de cijfers zorgwekkend: "Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar."

Uit een eerste analyse blijkt dat zestig procent van de letsels door legaal vuurwerk werd veroorzaakt. Bij tien procent ging het om illegaal vuurwerk, bij de rest van de gevallen is de oorzaak onbekend. De landelijke cijfers van vuurwerkgerelateerd oogletsel worden later deze week verwacht.

Pleidooi voor landelijk vuurwerkverbod

Oogarts De Faber pleit opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod, een maatregel die tijdens de coronapandemie tijdelijk van kracht was. "Toen zagen we een drastische daling van het aantal slachtoffers," benadrukt hij. Volgens De Faber kan alleen een verbod de trend van ernstige vuurwerkincidenten keren.