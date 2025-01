Minister en politie hekelen geweld tijdens jaarwisseling: 'Dieptriest'

De jaarwisseling is in meerdere steden in Nederland ontaard in een nacht vol geweld, vernielingen en heftige incidenten. De politie blikt terug op een "rumoerige" en "onrustige" nacht waarin agenten op veel plekken in het land de handen vol hadden aan brandstichtingen, geweld en vuurwerkongevallen.

Korpschef Janny Knol spreekt van een schrijnende situatie: "Wat een feestelijke avond zou moeten zijn, is op een aantal plaatsen opnieuw ontaard in een nacht vol vernieling en geweld." Ze noemt het "onverteerbaar" dat de jaarwisseling gepaard gaat met "zoveel, soms zeer heftige, incidenten".

In de video bovenaan zie je hoe Nederland afgelopen nacht het nieuwe jaar in knalde.

Tweehonderd aanhoudingen

Volgens de politie zijn er zeker tweehonderd mensen aangehouden, onder meer voor vernieling, geweld, openbare dronkenschap en belediging. Ook zijn op meerdere plekken hulpverleners belaagd, en een onbekend aantal agenten raakte gewond.

In steden als Haarlem, Zaandam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Breda en Groningen moest de Mobiele Eenheid (ME) in actie komen. Exacte cijfers over het aantal gewonden en de totale schade ontbreken nog, maar de politie spreekt van een "heftige" nacht.

'Onacceptabel en dieptriest'

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel noemt de incidenten "onacceptabel en dieptriest", met name het geweld tegen hulpverleners. "Dit gedrag mag nooit normaal worden," stelt de minister. Hij benadrukt dat alles in het werk wordt gesteld om daders te vervolgen. "Het Openbaar Ministerie kan hogere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling."

Van Weel bedankt hulpverleners die ondanks de risico's hun werk hebben gedaan. "Mijn respect en dank gaat uit naar alle agenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel, handhavers en anderen die zich vannacht hebben ingezet." Leden van het kabinet onder wie premier Dick Schoof hadden op oudejaarsdag nog een oproep gedaan om hulpverleners met rust te laten tijdens de jaarwisseling.

Hart van Nederland/ANP