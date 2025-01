Politienetwerk C2000 kampte met urenlange storing tijdens jaarwisseling

Het communicatienetwerk van de politie, C2000, had tijdens de jaarwisseling last van een storing. Volgens de politievakbonden NPB en ACP ging het om een landelijke storing die enkele uren duurde en waar politie, brandweer en ambulance last van hadden.

Agenten klagen al jaren over C2000, waarmee ze onder meer contact houden met de meldkamer. "Je levenslijn valt uit op het moment dat je topsport moet leveren", aldus NPB-voorzitter Nine Kooiman.

Het is niet de eerste keer dat er aan de bel wordt getrokken over het C2000-systeem. In de bovenstaande video vertelt een woordvoerder van de bond waarom een grote storing tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Back-upsysteem

Het back-upsysteem werkte nog wel, maar het probleem daarmee is volgens Kooiman dat agenten dan hun gehoorbescherming moeten afdoen, omdat het via de mobiele telefoon loopt.

De storing is inmiddels verholpen. Een woordvoerder van de politie was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Onrustige jaarwisseling

De vakbonden spreken verder over een onrustige jaarwisseling, met "helaas toch weer veel incidenten", aldus ACP-voorzitter Ramon Meijerink. In diverse plekken in het land waren rellen en opstootjes en moest de politie ingrijpen.

