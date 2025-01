Politie op meerdere plekken bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk

In de Friese dorpen Sint Annaparochie en Marrum zijn agenten in de nieuwjaarsnacht bekogeld met stenen. De Mobiele Eenheid moest rond 01.15 uur in actie komen aan de S. Brandsmalaan Sint Annaparochie en even later aan de Langebuorren in Marrum, meldt de politie.

Op beide locaties was er ook sprake van brand. In Marrum zijn vier mensen aangehouden.

In het Overijsselse Markelo is de politie in de nieuwjaarsnacht bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie rukte uit na meldingen over vernielingen in het dorp, waarop een groep zich tegen de agenten keerde. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen.

Drie personen zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en het gooien met zwaar vuurwerk. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de verdachten.

ANP