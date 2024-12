Afsteekverbod in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd

In onder meer Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Schiedam en Tilburg houden mensen zich niet aan het in die plaatsen geldende vuurwerkverbod. Dat melden ANP-verslaggevers ter plekke.

Van het dit jaar ingevoerde vuurwerkverbod is in Utrecht weinig te merken, zegt een verslaggever. Wel lijkt het iets minder dan voorgaande jaren, ook op oudjaarsdag overdag en in de afgelopen dagen. In het nabijgelegen Amersfoort wordt er ondanks het vuurwerkverbod flink op los geknald.

Volop geknal

In Amsterdam-Noord is het nieuwe jaar begonnen met veel vuurwerk. Vanuit de wijk Overhoeks ziet een verslaggever vuurwerk uit meerdere richtingen, onder meer die van het centrum. In Amsterdam werd de hele dag en avond al her en der vuurwerk afgestoken. Ook in Haarlem-Noord wordt volop geknald. Het gaat daarbij veelal om siervuurwerk, maar een verslaggever hoort ook zwaardere knallen.

Verslaggevers in verschillende wijken in Rotterdam horen en zien dat het afsteekverbod massaal wordt overtreden, zowel voor als na middernacht. In Schiedam wordt ook veel vuurwerk afgestoken, vooral siervuurwerk.

Handhaving geen prioriteit

Van het vuurwerkverbod dat sinds vorig jaar van kracht is in Tilburg, valt in de omgeving van het Textielmuseum ten noorden van het centrum niets te merken, zegt een verslaggever. Daar was de hele avond al vuurwerk te horen, met de gebruikelijke piek net na middernacht. De gemeente had vooraf laten weten geen prioriteit te geven aan de handhaving van het verbod. De gemeente wil vooral dat de stad geleidelijk naar een andere viering van het nieuwe jaar gaat, liet de woordvoerster van de burgemeester dinsdag weten.

ANP