Omgevallen vuurwerkpot in Reusel veroorzaakt vier zwaargewonden

Vier personen zijn in Reusel zwaargewond geraakt tijdens de jaarwisseling nadat een vuurwerkpot omviel. De slachtoffers raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers is een minderjarige jongen die als omstander naar het vuurwerk stond te kijken. De politie doet onderzoek naar dit ongeval aan de Rijt in de Noord-Brabantse plaats.

De politie Oost-Brabant meldt verder dat er tijdens oud en nieuw ernstige incidenten waren, maar dat grote escalaties uitbleven. Politiechef Wilbert Paulissen noemt het "verschrikkelijk" dat in de regio "onder andere jeugdigen betrokken zijn geweest en (zwaar)gewond zijn geraakt bij incidenten met illegaal zwaar vuurwerk". In een geval moest de Explosieven Opruimingsdienst eraan te pas komen om vuurwerk onschadelijk te maken.

ANP