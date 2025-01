Hondenbezitters opgelucht dat jaarwisseling achter de rug is

Voor veel hondenbezitters is oud en nieuw geen feest, maar een stressvolle periode vol harde knallen en angstige huisdieren. In Nunspeet zochten tientallen baasjes en hun viervoeters rust, met wisselende ervaringen.

"We zijn hierheen gereden om onze hondjes rust te gunnen, maar het was de hel," vertelt een man die zijn viervoeters rond 08.00 uur uit laat. "Het vuurwerk ging door van 20.00 uur tot 04.00 uur 's nachts. Dit was net zo erg als thuis in Rotterdam. Het had helemaal geen zin om hierheen te rijden en een hotel te nemen."

Een man uit Gorinchem was positiever over zijn verblijf. "Bij ons thuis in de woonwijk zijn de knallen veel harder. Hier, aan de bosrand, waren ze redelijk gedempt. Onze hond is niet bang geweest, maar zodra er een knal was, wilde ze meteen naar binnen."

Voor anderen bleef het een stressvolle nacht. "Onze 14-jarige hond wilde zelfs niet naar buiten om haar behoefte te doen," vertelt een vrouw uit Alkmaar. "Ik had verwacht dat het hier vuurwerkvrij zou zijn, maar dat was niet zo. Dit is gevaarlijk voor haar gezondheid." Ze raadt andere baasjes aan om goed te informeren voordat ze boeken.