Apotheken week lang dicht: wat als je medicijnen nodig hebt?

Alle apotheken in ons land gaan volgende week een hele week dicht. Omdat medewerkers gaan staken sluiten ze de deuren op 23, 24 en 27 december. Omdat daar de kerstdagen tussen zitten, kun je dus een week lang niet naar de apotheek. Maar wat als je met spoed medicijnen nodig hebt?

Volgens de vakbonden FNV en CNV, die de staking organiseren, blijft spoedzorg tijdens de staking gegarandeerd. Zo kan je volgende week in noodgevallen nog steeds aan de juiste pillen of medicijnen komen. Maar je moet dan misschien naar een andere apotheek dan normaal.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

Bel alvast even

Hoe dat precies wordt geregeld, verschilt per regio of apotheek. "De ene apotheek hoort bij een keten of de andere apotheek maakt afspraken met andere vestigingen in de buurt", laat een woordvoerder van FNV aan Hart van Nederland weten.

De vakbond adviseert om bij vragen over de staking deze week alvast contact op te nemen met je eigen apotheek. "Je kan het best al even bellen. Zo kan je vragen hoe ze het geregeld hebben en waar je terecht kan als je spoedig wat nodig hebt. Per apotheek kunnen deze afspraken namelijk verschillen." Zo voorkom je om volgende week bij spoedgevallen voor een dichte deur te staan. Daarnaast raden ze aan om je medicijnvoorraad op peil te houden en deze goed te plannen.

Staking noodzakelijk

De komende staking is de tweede landelijke staking bij apotheken, na die van 12 november. Toen kwamen ook ongeveer 10.000 medewerkers samen op het Malieveld in Den Haag en waren vrijwel alle openbare apotheken in ons land gesloten. Het was de eerste landelijke apotheekstaking in de geschiedenis van Nederland.

De vakbonden stellen dat de rek er bij de assistenten uit en het geduld op is. "De medewerkers verdienen structurele verbetering in de cao, en snel ook. Het geld blijft liggen bij werkgevers of verzekeraars en die moeten gewoon over de brug komen."