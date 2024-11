Bijna alle apotheken in ons land dicht door staking

Honderden apotheken in het hele land zijn dinsdag dicht, omdat hun medewerkers staken. Ze voeren actie omdat ze niet tevreden zijn over het bod van de werkgevers voor een nieuwe cao. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

Vrijwel elke apotheek dicht

Volgens vakbonden CNV en FNV doen ongeveer 10.000 mensen mee aan de staking. Vrijwel alle openbare apotheken in het land zijn dicht. In elke regio blijven wel een paar apotheken open voor mensen die met spoed medicijnen nodig hebben. De apotheekmedewerkers hebben in de afgelopen weken tien regionale stakingen gehouden. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat apotheekmedewerkers op deze manier actievoeren.

De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met 6 procent worden verhoogd. Ook moet het minimumloon omhoog. Verder willen ze meer aandacht voor werkdruk en voor agressie aan de balie. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De werkgevers zeggen dat ze de salarissen wel meer zouden willen verhogen, maar dat ze daar geen geld voor hebben.

ANP