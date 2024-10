Apotheken in heel het land dicht door staking op 12 november

Apotheekmedewerkers leggen op dinsdag 12 november landelijk het werk neer. Dit betekent dat er in het hele land apotheken dicht blijven, hoewel in elke regio ook vestigingen open zullen blijven voor mensen in nood die medicijnen nodig hebben. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV aangekondigd. Ze bevestigen een mededeling van apothekerskoepel KNMP.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video. Lees ook: Apothekersassistenten slikken het niet langer

De vakbonden en de werkgevers ruziën al enkele maanden over een nieuwe cao. De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met 6 procent worden verhoogd. Ook moet het minimumloon omhoog. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De werkgevers zeggen dat ze de salarissen wel meer zouden willen verhogen, maar dat ze daar geen geld voor hebben.

Regionale stakingen

De bonden hielden eerder regionale stakingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg. Bij de meest recente actie, half oktober, dreigden ze al met een landelijke actiedag als de werkgevers niet met een beter bod zouden komen.

ANP