Rit met motorgroep eindigt in drama: vrouw (72) overleden bij ongeval

Een 72-jarige vrouw uit Rotterdam is zondagmiddag om het leven gekomen bij een motorongeluk op de toerit van de A7 bij Hoorn-Noord. De vrouw zat achterop de motor toen het rond 16.55 uur misging. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Op de motor zat ook een tweede persoon, die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Over zijn of haar toestand is nog niets bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van de politie reed het tweetal in een groep met meerdere motoren. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onderwerp van onderzoek. De toerit naar de A7 is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.

Hart van Nederland/ANP