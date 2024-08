Hooikoortspatiënten opgelet: deze niesplant maakt opmars

Hij komt van origine uit Noord-Amerika en veroorzaakt soms heel heftige hooikoortsklachten, voor wie daar gevoelig voor is. Het gaat om de Alsemambrosia-plant, die nu in grote delen van Europa te vinden is. Hooikoortspatiënten opgelet, want deze plant rukt op.

De plant is zich in ons land steeds meer en meer aan het verspreiden, schrijft Naturetoday.com. Hij komt hier vooral voor in particuliere tuinen en staat in andere Europese landen ook al bekend als schadelijk onkruid voor de akkerbouw. De invasieve plant is hier terechtgekomen door middel van goederen- en grondstoffenvervoer vanuit Noord-Amerika.

Ernstig

De natuursite schrijft alarmerend: "Voor de volksgezondheid is het van groot belang om verdere uitbreiding van Alsemambrosia te voorkomen aangezien het pollen ernstige hooikoortsklachten kan veroorzaken. Dit gebeurt vooral tijdens de bloeiperiode in augustus en september, wanneer de meeste andere allergene planten al zijn uitgebloeid."

Het aantal meldingen van de plant in ons land was na 2014 relatief laag, maar sinds 2018 is het groene kruid met een flinke opmars bezig. Die toename kan ook komen doordat melders de plant beter herkennen. De organisaties die het artikel uitgeven roepen dan ook op om de plant te leren herkennen en wanneer men hem waarneemt, het door te geven en natuurlijk over te gaan tot verwijdering.

Zo ziet de plant eruit (Beeld: Arnold van Vliet/natuurkalender.nl)

Let er bij dat laatste dan vooral op dat je de plant niet bij het groenafval gooit, maar juist bij het restafval. Zo voorkom je dat pollen of andere delen van de plant in de compost terechtkomen en zich tóch nog verder verspreiden.

Bron: FLORON, LUMC, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Pollennieuws/Flora van Nederland en Wageningen University & Research.