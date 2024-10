Papegaai Lorro gered uit vieze kooi tijdens controle op illegale prostitutie

Tijdens een controle op illegale prostitutie stuitte de politie Rotterdam onlangs op iets wel heel opmerkelijks: in een kast zat een zwaar verwaarloosde papegaai verstopt. De vogel was er niet best aan toe, de hulpdiensten hebben zich over het dier ontfermd. De politie weet wie de eigenaar van de vogel is.

"Naast een hart voor mensen hebben we ook een groot hart voor dieren bij de Avim", schrijft de politie bij een post op sociale media. De Avim is een team binnen de politie dat migratiecriminaliteit en mensenhandel te lijf gaat. Met controles gaan ze na of bedrijven niet aan schimmige zaken doen, zoals bijvoorbeeld illegale prostitutie.

Slechte omstandigheden

De papegaai, genaamd Lorro, werd door de agenten aangetroffen in vieze kooi in een afgesloten kast en tot overmaat van ramp had het dier geen goed eten en drinken. Op een foto die bij het eerdergenoemde bericht is geplaatst is ook te zien dat Lorro rond de nek en rug amper nog veren had zitten.

Gelukkig heeft de politie de papegaai in beslag genomen en naar een opvang gebracht, waar men zich verder over het gevleugelde dier zal ontfermen. De politie zegt tegenover Hart van Nederland te weten wie het baasje is. "Lorro is niet van een prostitué. De politie weet wel wie de eigenaar is en die mag uitleggen wat het dier daar deed."