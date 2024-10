ZIEN: Kudde schapen trekt door hartje Maastricht

In het zonnige Maastricht was er vandaag een vrolijk tafereel te zien: een herder die met zijn schapen dwars door het centrum van de stad trok. De kudde legde een route af van de ene kant van de stad naar de andere, waarbij ze onder meer over de iconische Sint Servaasbrug en door de drukke winkelstraten werden geleid.

Voor voorbijgangers bleek het een positieve onderbreking van de dag. Veel mensen maakten enthousiast foto’s en video’s van het moment.

De kudde was echter kleiner dan normaal, zo laten de schaapsherders weten aan de verslaggever ter plaatse. Het Blauwtongvirus heeft de dieren hard getroffen. Zo’n 120 schapen zijn door de ziekte overleden. De dieren die nog leven maar nog verzwakt zijn door het virus, bijvoorbeeld door ontstekingen, zijn met een voertuig naar de nieuwe weide gebracht.

Nu de temperaturen in de herfst beginnen te dalen, neemt de kans op verdere verspreiding van het virus af. Dit biedt de herder en zijn overgebleven schapen de mogelijkheid om in rust naar hun nieuwe graaslocatie te trekken.