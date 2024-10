Landelijke chipplicht voor katten vanaf 2026, kosten enkele tientjes

Het kabinet is van plan om vanaf 2026 een landelijke chipplicht in te voeren voor alle huiskatten. Staatssecretaris Jean Rummenie heeft dit woensdag bevestigd tijdens een debat over huisdieren, meldt RTL Nieuws. De maatregel moet ervoor zorgen dat vermiste, weggelopen en verdwaalde katten sneller bij hun baasjes terugkomen.

De chip, die onder de vacht van een kat aangebracht wordt, bevat een uniek nummer die gekoppeld is aan de gegevens van de eigenaar. Jaarlijks worden meer dan 60.000 katten als vermist opgegeven. Als een kat niet is gechipt, is het moeilijk de dieren weer terug te krijgen bij de eigenaar. Ook leiden vermiste katten tot aanzienlijke opvangkosten (4,8 miljoen euro per jaar) voor gemeenten en asielen.

Of zwerfkatten ook onder deze nieuwe regeling gaan vallen, wordt nog onderzocht. In Nederland leven naar schatting 2,9 miljoen huiskatten, maar het exacte aantal zwerfkatten is lastig te bepalen.

Kosten en uitvoering

Met de chipplicht hoopt de minister ook dat de drempel om katten te dumpen wordt verhoogd. Andere kant van de medaille is wel dat mogelijk meer dumpingen van nieuwe nestjes voorkomen vanwege de hoge chipkosten. Die kosten zijn afhankelijk van de dierenarts, maar zijn meestal een paar tientjes. Hoewel het nu nog op vrijwillige basis gebeurt, wil het kabinet dat deze chipplicht vanaf 2026 voor alle huiskatten verplicht wordt.

De voorganger van Rummenie, minister Piet Adema, kondigde in januari 2023 al aan dat een registratie- en chipplicht op de agenda stond. Staatssecretaris Rummenie moet hiervoor nog een wetsvoorstel uitwerken, zodat de wet tijdig ingevoerd kan worden.