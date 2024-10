Man treft plots schorpioen aan die over muur loopt

Een bewoner in Weert kreeg de schrik van zijn leven toen hij thuis iets onverwachts ontdekte: een schorpioen die langs zijn muur kroop.

Het komt vaker voor dat schorpioenen meereizen. Een Haags gezin kreeg eerder al eens de schrik van hun leven toen ze na terugkomst van vakantie een giftige schorpioen ontdekten tussen hun wasgoed. Bekijk hierboven hoe dat eruit ziet.

Vermoedelijk heeft de schorpioen in Weert ook stiekem meegelift in de bagage van de man, zonder dat hij het doorhad, tijdens een backpackreis naar Spanje. Pas twee weken na terugkeer kroop het diertje over de muur. De bewoner schakelde snel de hulp in van de dierenambulance, maar niet voordat hij met veel lef de schorpioen zelf gevangen had in een plastic bakje. Het dier is veilig naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht, waar voor een nieuw onderkomen wordt gezorgd.

De schorpioen bleek gelukkig niet gevaarlijk. Volgens Dierenambulance Midden-Limburg zou een steek van dit dier vergelijkbaar zijn met die van een wesp.