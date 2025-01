Bewoner Hengelo vindt wolf in schuurtje, midden in woonwijk

Een bewoonster van een rijtjeshuis in Hengelo heeft maandagochtend waarschijnlijk verbaasd uit haar ogen gekeken. In haar schuurtje lag namelijk een wolf te rusten. De politie heeft de toegang tot de tuin afgezet zodat er niemand meer in kan.

Rond 10.00 uur maandagochtend zag de bewoonster het dier in haar schuurtje liggen. De politie werd gebeld en deze trof in de schuur inderdaad een wolf aan, midden in de woonwijk. Inmiddels zijn er verschillende organisaties op de hoogte van de situatie, maar het is nog onbekend wat er precies met de wolf gaat gebeuren.

Op Facebook laten mensen weten dat zij rond half acht, in de buurt van de Gelderlandse stad, een gewonde wolf zagen lopen. Het is onbekend of dat dezelfde wolf is die in het schuurtje lag te rusten.