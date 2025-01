'Kat levend gevild en gedumpt in container Nieuwegein'

In Nieuwegein is vorige week een gevilde kat gedumpt. Het diertje was nog in leven toen hij werd gevonden in een container, schrijft het AD.

De verwondingen aan de kat waren zo erg dat de dierenarts hem moest laten inslapen. De politie is hard op zoek naar de dierenmishandelaar en roept mensen op om camerabeelden te delen.

De kat zou tussen zondag 12 januari 20.00 uur en maandag 13 januari 19.30 uur gedumpt moeten zijn in de container in de omgeving van industrieterrein Laaggraven in Nieuwegein. Waar de container precies stond op het Industrieterrein, is onduidelijk.