Dierenpolitie redt twintig kippen uit piepklein hok in Soest

De Dierenpolitie heeft dit weekend in Soest twintig kippen in beslag genomen die waren opgehokt in een ruimte van 60 centimeter bij 150 centimeter. De dieren hadden nauwelijks bewegingsvrijheid, en het hok was "voor twintig kippen echt veel te klein", aldus de Dierenpolitie op Instagram.

Ongeveer veertig koeien zijn onlangs door een rooster van een stal gezakt bij een boerderij in het Utrechtse dorp Westbroek. Gelukkig zijn ze allemaal ongedeerd in veiligheid gebracht, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens de Dierenpolitie zijn de kippen van hun eigenaar afhankelijk voor onder andere hygiëne en voldoende schoon water en voer. "Het moge duidelijk zijn dat de kipjes in deze casus niet de verzorging kregen die ze wel verdienden", aldus de Dierenpolitie Midden Nederland in het Instagrambericht.

De kippen zijn meegenomen en de eigenaar kan een bekeuring verwachten. Tot slot heeft de Dierenpolitie nog een belangrijke tip: "Als je kippen wil aanschaffen, doe dit dan bewust en lees je goed in."