Tientallen verwaarloosde honden gevonden in vieze kelder in Zevenhoven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdagmiddag in Zevenhoven 71 verwaarloosde honden gevonden. Dat meldt het AD vrijdag. De NVWA trof de dieren aan in een donkere kelder van een woning aan de Kade.

Ongeveer veertig koeien zijn donderdag door een rooster van een stal gezakt bij een boerderij in het Utrechtse dorp Westbroek. Gelukkig zijn ze allemaal ongedeerd in veiligheid gebracht, zo is te zien in bovenstaande video.

De honden werden onder slechte omstandigheden aangetroffen. Zo zaten ze in benches in een kelder, "veel te dicht op elkaar en met te weinig bewegingsruimte", aldus een woordvoerder van de NVWA aan het AD. "Het stonk er ook naar urine."

Geheime locatie

De NVWA heeft de dieren meegenomen en overgebracht naar een geheime locatie, waar ze worden nagekeken en verzorgd. De woordvoerder laat aan het AD weten dat de kosten in rekening worden gebracht bij de overtreder, waarbij het onduidelijk is of deze een boete heeft gekregen of is aangehouden. Ook is onbekend of de bewoner van het huis ook de daadwerkelijke overtreder is.