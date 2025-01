Schattige beelden: pasgeboren witgezichtsaki laat zich zien in AquaZoo

In AquaZoo Leeuwarden is vorige week donderdag een witgezichtsaki geboren. Het geslacht is nog niet bekend, maar het is het broertje of zusje van het aapje dat in 2023 in het park werd geboren.

Hoofd dierenverzorging William Kreijkes laat weten dat goed gaat met zowel moeder als kind. "Het is een ervaren moeder en ze zorgt uitstekend voor haar jong. Dit geeft ons veel vertrouwen."

Als een saki net geboren is heeft het dezelfde gezichtskleuren als hun moeder. Daarmee vallen ze in het wild minder op voor roofdieren. Na een paar maanden verandert het gezicht, en daarmee wordt het geslacht duidelijk. Mannetjes krijgen het witte gezicht waar de soort zijn naam aan dankt, vrouwtjes houden de donkere kleur van hun moeder.

Witgezichtsaki's komen van nature voor in de tropische regenwouden, moerassen en bossen van Zuid-Amerika, waaronder ook in Suriname. Ze springen makkelijk van boom naar boom dankzij hun sterke achterpoten en lange staart. Daardoor worden ze soms ook 'vliegende apen' genoemd.