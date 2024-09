Kangoeroejong eindelijk te zien in AquaZoo na maanden in de buidel

In AquaZoo is eindelijk een kangoeroejong te zien dat maandenlang verscholen bleef in de buidel van zijn moeder. Acht maanden geleden werd dit bijzondere jong van de rode reuzenkangoeroe geboren, de eerste in jaren voor het park.

Kangoeroejongen blijven normaal gesproken de eerste acht maanden na hun geboorte in de buidel, terwijl ze zich verder ontwikkelen.

De exacte geboortedatum van dit jong blijft echter onbekend, omdat het direct na de geboorte de buidel in kroop en zich vastzoog aan de tepel van zijn moeder. Het geslacht van het jong wordt pas duidelijk wanneer de kangoeroes in het najaar worden ingeënt, aldus hoofd dierenverzorging William Kreijkes.

Jong binnenkort uit de buidel

Het kangoeroejong is in goede gezondheid en zal naar verwachting binnenkort de buidel verlaten. Het blijft de eerste tijd nog moedermelk drinken en zal af en toe terugkeren naar de veilige buidel van zijn moeder.

Naast de moeder en het jong maken ook de vader en een ander volwassen vrouwtje deel uit van de groep in het park. Bezoekers kunnen de rode reuzenkangoeroes van dichtbij bewonderen in het doorloopverblijf van AquaZoo.