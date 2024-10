Rolex overleeft darmkanaal koe en is na 50 jaar terug bij eigenaar James (95)

Eerst om de pols, toen in een koe, vervolgens uit een koe en weer terug om de pols van James Steele (95) uit Wales. En dat allemaal dankzij Kalle Slaap uit Grootschermer, die de zogenoemde "poeprolex" in oude staat mocht herstellen. Afgelopen zondag overhandigde hij het horloge persoonlijk aan James, wat zorgde voor een prachtig moment. "Hij wist niet meer wat hij moest zeggen. Hij zat echt in een dipje, maar nu was hij dolgelukkig."

Kalle staat inmiddels bekend als de "poephorlogemaker". Hij kreeg de opdracht om het horloge van de Engelse James te herstellen, dat vijftig jaar geleden verloren was gegaan. De boer verloor zijn dure Rolex in 1974 tijdens het voeren van zijn koeien. Na een opmerkelijke reis door het darmkanaal van een koe belandde het horloge uiteindelijk in het weiland. Daar werd het in juni, dankzij een metaaldetector, teruggevonden.

Vijftig jaar roest

Volgens Kalle was de staat van de horloge rampzalig toen hij het binnenkreeg, al was de geur van de koe gelukkig verdwenen. "Er zijn genoeg jaren verstreken om alle geurtjes te laten verdwijnen. Dat het door een koe is gegaan, maakt eigenlijk niks uit. Maar vijftig jaar in een Engels weiland, met een gat erin waardoor het vocht naar binnen kon... dat was de echte ravage," vertelt hij. Hier begon de grote uitdaging voor de horlogemaker.

Na veel inspanning kreeg Kalle de Rolex weer aan de praat en bracht hij het persoonlijk terug naar James. "Het was een geweldige reis," vertelt Kalle enthousiast. "De ontvangst door de hele familie, de emotie van meneer Steele; echt prachtig om te zien."