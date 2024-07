Door koe opgegeten Rolex na 50 jaar weer terecht en gerestaureerd

Vijftig jaar lang was het zoek: het Rolex-horloge van de Engelse boer James Steele. De boer verloor het dure horloge in 1974 tijdens het voeren van zijn koeien. Na een reis door het darmkanaal van een van de koeien belandde het horloge uiteindelijk in het weiland. En daar werd het een maand geleden met behulp van een metaaldetector gevonden.

De Nederlandse horlogemaker Kalle Slaap zag het opmerkelijke bericht voorbijkomen in de Britse media en twijfelde geen moment. Hij besloot contact te leggen met de familie van de inmiddels 95-jarige boer en bood aan het horloge gratis te repareren. En zo geschiedde.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Helemaal verroest

Inmiddels ligt de Rolex in zijn werkplaats in het Noord-Hollandse Grootschermer. De buitenkant van het horloge is al klaar, maar aan de binnenkant is er nog wat werk aan de winkel. "Het uurwerk is heel erg verroest. Niet zo gek natuurlijk na vijftig jaar in een weiland. En door het ploegen is de kroon, dat knopje aan de zijkant, eraf geslagen", legt Slaap uit.

Met behulp van een microscoop en een penhoutje wordt het uurwerk met uiterste precisie gerestaureerd. "Omdat het hout is, maakt het geen krasjes en zo kunnen we heel rustig, alsof je een schilderij aan het restaureren bent, de roest eraf halen."

Lichte tijdsdruk

Er zit wel een lichte tijdsdruk op het prestigeproject van de horlogemaker. De eigenaar van het horloge is immers op leeftijd en heeft niet meer het eeuwige leven. "Ik heb beloofd: vóór de kerst heeft meneer het horloge om zijn pols. Met het hele team gaan we het dan naar Engeland brengen", vertelt Slaap.

Het hele reparatieproces is live te volgen via het YouTube-kanaal van Slaap.