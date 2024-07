Onder hoge nood de 4Daagse lopen: Adelina blij met voldoende wc's op route

Wandelen versnelt je spijsvertering, en daar kunnen wandelaars van de Nijmeegse 4Daagse over meepraten. Het eerste kopje koffie gaat er al om 04.00 uur 's ochtends in, en voor je het weet is het hoge nood. Als er geen toiletvoorziening in de buurt is, kun je last krijgen van krampen. Deelneemster aan de 4Daagse Adelina Romme (25) uit Breda weet als geen ander hoe dat is. Zij heeft namelijk de ziekte van Crohn.

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm. Adelina heeft door haar ziekte last van buikpijn, onregelmatige ontlasting en vermoeidheid. Een 4Daagse lopen is voor haar toch wel "extra spannend", laat ze weten aan Hart van Nederland. "Je gaat gewoon een grote lichamelijke inspanning leveren. Het is onzeker hoe je lichaam daarop reageert, dus je moet extra oppassen."

Adelina vertelt dat ze er mee moet leren omgaan, omdat het niet te genezen is. Ze slikt nu dagelijks medicatie en moet om de twee weken een spuitje bij zichzelf zetten om de ziekte controleerbaar te houden. Ook let ze heel erg op wat ze eet. "Ik eet vezelrijk, veel groente en fruit en noten."

Veel wc's

Op de route van de 4Daagse zijn om de 5 kilometer toiletvoorzieningen te vinden. Dat er zo veel toiletten zijn op de route, geeft Adelina "een stukje zekerheid": "Voor elk lichaam is zo'n 4Daagse een aanslag. Vooral voor mensen met darmziekte. Het is heel druk bij de wc's, iedereen heeft het nodig en heeft last van z’n darmen."

Maar tijdens de trainingen had ze die luxe van veel toiletvoorzieningen niet altijd: "Tijdens een training liep ik in de middle of nowhere en er was nergens een toilet. Alles hoopte toen op in mijn buik. Ik kreeg toen zo veel krampen dat ik in elkaar ben gezakt en opgehaald moest worden. Ik kon echt niet meer verder, want het deed te veel pijn."

Volgens Adelina is er meer kennis nodig over ziekte van Crohn. Daarom wil ze met de 4Daagse geld ophalen voor onderzoek. Ze loopt de 4Daagse in ieder geval nog met goede moed, want haar darmen zijn rustig. "Maar dat moet ik afkloppen. Ik hoop dat het zo goed blijft gaan."