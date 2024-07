Viral laatkomer Diana loopt tóch 4Daagse mee: 'Pakken ze me niet af'

Ze was één minuut te laat voor het ophalen van haar startbewijs voor de 4Daagse. Het teleurstellende moment waarop de 50-jarige Diana Willaart te horen krijgt dat ze geen startbewijs krijgt, gaat sinds maandagmiddag viraal. Toch zette ze niet bij de pakken neer en liep ze dinsdag vol goede moed alsnog mee.

Onofficieel, dat wel, want zonder startbewijs kom je als loper niet in aanmerking voor het Vierdaagsekruis. Maar dat mag voor Diana de pret niet drukken. "Ik ben in november 50 geworden en dat vind ik een goede reden om 50 kilometer te gaan lopen. Ik heb nooit meer de kans om 50 kilometer te lopen terwijl ik 50 ben. Dus dit pakken ze mij echt niet af, dit ga ik gewoon lopen", vertelt ze dinsdag aan Hart van Nederland.

Heel o nrechtvaardig

Hoewel haar frustratie over het mislopen van het startbewijs naar eigen zeggen maandagavond al weer was verdwenen, zit de gang van haar zaken haar nog steeds niet helemaal lekker. "Na mij zijn nog vijf of zes anderen gekomen die met de trein waren gegaan, en die hebben het startbewijs wel gekregen, want daar was sprake van overmacht. Dat voelt heel onrechtvaardig en daar heb ik moeite mee."

Diana gaat na afloop van het evenement dan ook nog een klacht indienen bij de organisatie. Maar voor nu ligt de focus op het lopen en het bereiken van de finish op de Via Gladiola op vrijdag. "Je ziet mij vrijdag hier gewoon. Ja hoor, zeker."