Donderdagmiddag weten we het: wie vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival?

Wie gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Songfestival? Die vraag wordt donderdagmiddag om 16.00 uur beantwoord. De AVROTROS maakt de naam dan bekend via sociale media, meldt de omroep.

Het Songfestival wordt in mei volgend jaar gehouden in de Zwitserse stad Basel. Dit jaar ging de winst naar de Zwitserse artiest Nemo, die de internationale muziekwedstrijd in Malmö op zijn naam schreef met het nummer The Code. Het evenement vindt plaats in de St. Jakobshalle en wordt georganiseerd door de Zwitserse omroep SRG SSR.

Veel onduidelijkheid over deelname

Er was lange tijd onzekerheid over de Nederlandse deelname aan de komende editie. Dit kwam doordat Joost Klein, die Nederland dit jaar vertegenwoordigde, betrokken raakte bij een incident met een cameravrouw. Dit leidde uiteindelijk tot zijn diskwalificatie.

Na gesprekken met de European Broadcasting Union (EBU) liet de AVROTROS eind oktober weten dat er "voldoende garanties" zijn dat structurele veranderingen worden doorgevoerd bij het festival. Hierdoor neemt Nederland alsnog deel aan de komende editie.

