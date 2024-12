Joost Klein hoogste Nederlandse binnenkomer in Top 2000

Joost Klein heeft dit jaar de Top 2000 Award gewonnen. Hij is met zijn nummer Europapa de hoogste Nederlandse binnenkomer in de lijst, op plek 139, maakte NPO Radio 2 vrijdag bekend.

Klein deed dit jaar met het nummer mee aan het Eurovisie Songfestival, maar werd gediskwalificeerd. Hij kreeg uit verscheidene hoeken steun, omdat de diskwalificatie onterecht zou zijn.

Joost Klein werd gediskwalificeerd tijdens het Songfestival, zo is te zien in bovenstaande video.

"Over de gang van zaken rond de deelname van Joost aan het Eurovisie Songfestival is al heel veel gezegd en geschreven", zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. "De deelname die geen deelname werd. Hij heeft hoe dan ook indruk gemaakt met zijn bijzondere en verbindende nummer Europapa, in eigen land en ook internationaal."

Top 2000 Award

De Top 2000 Award ging eerder naar Maan en Goldband (2023), De Dijk (2022), Golden Earring (2021), DI-RECT (2020), Danny Vera (2019) en Davina Michelle (2018).

ANP