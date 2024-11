Stemweek Top 2000 van start: deze nieuwe nummers maken kans op een plekje in de lijst

Vanaf vrijdag kunnen muziekliefhebbers weer stemmen voor de Top 2000. NPO Radio 2 DJ Jan-Willem Roodbeen en zijn collega Jeroen Kijk in de Vegte gaven om 08.45 uur het officiële startschot. Klassiekers als Bohemian Rhapsody en Hotel California zullen ongetwijfeld terugkeren in de lijst der lijsten, maar welke nieuwe nummers maken dit jaar kans? Wij zetten ze voor je op een rij.

'K zit in de bloemkôle, ja de bloemkôle. De hille toid, de hille toid, de hille toid'. Misschien zegt het nummer jou niks, maar Bloemkôle was vorig jaar een nieuwe toevoeging aan de Top 2000, zo is te zien in bovenstaande video.

Als er één genre is dat in 2024 een comeback heeft gemaakt, dan is het wel countrymuziek. Beyoncé heeft er zelfs een heel album aan gewijd, waarvan vooral het nummer Texas Hold 'Em begin dit jaar geregeld op de radio was te horen. Grote kans dus dat we dit nummer terug gaan zien in de lijst der lijsten.

Ook A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey was afgelopen jaar geregeld te horen, en was in oktober voor de derde maand op rij het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. Daarnaast mag A Bar Song (Tipsy) zich voegen bij de slechts 45 nummers in de geschiedenis van de Hot 100 die meer dan 10 weken op nummer één stonden. Het zou dus zomaar kunnen dat we meer countrynummers gaan tegenkomen in de Top 2000 dan voorgaande jaren.

Daarnaast zijn ook de nummers van Mark Ambor erg populair. Op de radio waren geregeld zijn hits als Belong Together en Good To Be te horen. Met zijn iconische ukelele zou het zomaar kunnen dat we een van zijn nummers gaan tegenkomen in de Top 2000.

Nederlandse kanshebbers

Ook kunnen we niet om Nederlandse nummers heen die dit jaar waarschijnlijk in de lijst terug te vinden zijn. Zo werd het nummer Terug in de tijd van Yves Berendse in 2024 erg populair op TikTok, terwijl het nummer vorig jaar al is uitgebracht. Hoewel het dus geen plek heeft bemachtigd in de lijst van 2023, zou het zomaar kunnen dat er dit jaar genoeg stemmen zijn om in de Top 2000 te belanden.

Daarnaast was het ook het jaar van Roxy Dekker. Ze stond vorig jaar met geen enkel nummer in de lijst, maar met name haar hit Sugardaddy was dit jaar erg populair. Het staat zelfs op plek 3 van de meest beluisterde nummers op Spotify van deze zomer.

Tot slot kan één iemand natuurlijk niet ontbreken in de lijst: Joost Klein. Zijn nummer Europapa is door het Songfestival wereldwijd inmiddels ruim 150.000.000 keer gestreamd op Spotify. Waarschijnlijk kunnen we dus tijdens het beluisteren van de Top 2000 weer hakken op onze Songfestivalinzending van afgelopen jaar.