Europapa van Joost Klein is best bekeken muziekvideo op YouTube in Nederland

De videoclip van Europapa van Joost Klein is dit jaar de best bekeken muziekvideo op YouTube in Nederland. De clip van de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival voert de dinsdag gepubliceerde ranglijst aan.

Google, het moederbedrijf van YouTube, meldt niet hoe vaak de video vanuit Nederland is bekeken. Sinds het uploaden op 29 februari dit jaar, is de videoclip in totaal ruim 52 miljoen keer weergegeven.

In het Friese dorp waar Joost vandaan komt zijn ze maar wat trots op Joost Klein. Dat zie je in bovenstaande video, die is gemaakt voor hij werd gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival.

Op de tweede plaats staat Daba Die Daba Daa, het lied van Kinderen voor Kinderen voor de Koningsspelen met 12 miljoen views. Daarna volgt Brommers Kieken van Boer Harm. Die videoclip is 6,6 miljoen keer bekeken. In de top van de lijst staan verder Sugardaddy van Roxy Dekker, Pretty Girls van Frenna en Entourage van de Bankzitters.

Nederlandse dominantie

De video van Beautiful Things van Benson Boone op plek zeven is het eerste lied van buiten Nederland. In de top tien staat nog een andere muziekvideo uit het buitenland: Houdini van Eminem op negen. Ook bij streamingdienst Spotify domineerde Nederlandse muziek het jaaroverzicht.

YouTube heeft ook een ranglijst van de best bekeken video's in Nederland naar buiten gebracht. Ook hier voeren Nederlandse makers het overzicht aan. Een filmpje van de Bankzitters met zangeres Roxy Dekker is met bijna 3 miljoen views het best bekeken. De video waarin vlogger Enzo Knol zijn pasgeboren zoon Riven Khen voor het eerst aan de wereld laat zien, staat met 1,8 miljoen views op plek twee.

ANP