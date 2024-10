Joost Klein maakt kans op een Grammy voor zijn veelbesproken Songfestivaldeelname. Zijn hit Europapa staat op de longlist in de categorie dance pop.

De longlist is op meerdere websites gedeeld. Er staan nog tientallen namen op met wie hij de concurrentie moet aangaan, in totaal ongeveer 60. Ook artiesten als Eminem, Billie Eilish, Ariana Grande en David Guetta staan op de lijst. De enige andere Nederlander die een kans maakt is dj Tiesto, hij doet mee met zijn liedje Hot honey.

In het Friese dorp waar Joost vandaan komt zijn ze maar wat trots op Joost Klein. Dat zie je in bovenstaande video, die is gemaakt voor hij werd gediskwalificeerd.

Joost Klein zou namens Nederland deelnemen aan het Eurovisie Songfestival, maar werd gediskwalificeerd na een klacht over wangedrag. Uiteindelijk werd het onderzoek naar de zaak gestopt, maar dat was lang na het liedjesfestival.

Shortlist in november

Voor de Grammy's mogen artiesten zichzelf niet opgegeven. Alleen geregistreerde mediabedrijven, waaronder platenmaatschappijen en leden van de Recording Academy kunnen nummers voordragen. De definitieve nominaties voor de Grammy’s worden op vrijdag 8 november bekendgemaakt.