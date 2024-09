Eurovisie-rel van Joost Klein krijgt nominatie voor Televizier-Ring Impact

De bewogen afgelopen editie van het Eurovisie Songfestival met de diskwalificatie van Joost Klein is dit jaar een van de kanshebbers van de Televizier-Ring Impact. Ook de EO-serie De Joodse Raad en het Videoland-programma Ewout in de Verslavingskliniek zijn genomineerd, is woensdag bekendgemaakt.

De impactprijs werd twee jaar geleden in het leven geroepen om programma's, tv-momenten of documentaires te eren die iets hebben losgemaakt in de samenleving. De afgelopen jaren wonnen Tim Hofman met de BOOS-aflevering over de misstanden bij The Voice of Holland en het afscheidsconcert van Rob de Nijs.

Talent

In de categorie Televizier-Ring Talent zijn tophandbalster Estavana Polman, SBS6-verslaggever Merel Ek en presentatrice Monica Geuze genomineerd. Opvallend genoeg maakt de laatste voor de derde keer in vier jaar tijd kans. Geuze was ook in 2021 en 2023 genomineerd, maar zag de prijs toen naar respectievelijk Rob Kemps en Noa Vahle gaan.

Woensdagochtend werden alle nominaties van de Televizier-Ring Jeugd bekendgemaakt. Het programma Mollenstreken van Lavezzi Rutjes en de series Alles Flex en H3L zijn de kanshebbers. Donderdag worden de nominaties voor de Gouden Televizier-Ring onthuld.

ANP