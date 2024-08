'Geen tijd of ruimte': Joost Klein start toch geen smaadzaak tegen EBU

Het management van Europapa-zanger Joost Klein doet geen aangifte van smaad tegen de EBU, laat zijn manager donderdag weten aan RTL Boulevard. Onlangs besprak het management een mogelijke aangifte met advocaat Gerard Sprong, maar dat lijkt nu van de baan.

Joost werd gediskwalificeerd op het Eurovisie Songfestival vanwege een incident met een cameravrouw. Vorige week werd bekend dat hij daarvoor niet wordt vervolgd wegens gebrek aan bewijs. AVROTROS besloot hierop geen actie te ondernemen en dat vindt Sprong "zwak".

In een open brief in de Volkskrant uitte de advocaat afgelopen weekend zijn ergernis over de gang van zaken rondom de diskwalificatie van Joost Klein. De EBU blijft er nog altijd bij dat deze terecht was. "Ik vind dat de EBU moet zeggen: we hebben een fout gemaakt, sorry. Maar dat doen ze niet", zei Sprong dinsdag tegen Showniews.

Volgens hem is zijn Joost Klein zijn "goede eer en naam aangetast". Dit zou ervoor zorgen dat de zanger een reële kans zou hebben om een smaadzaak tegen de partij te winnen.

Dankmailtje

Maar zover zal het niet gaan komen, bevestigt Joosts management nu bij RTL. "Ik heb Gerard Spong een kort dankmailtje gestuurd voor de interessante kijk erop, maar om heel eerlijk te zijn hebben wij nu echt geen tijd of ruimte om hiermee bezig te zijn", aldus manager Rick Bakker.

Het is nog niet bekend of Nederland in 2025 zal deelnemen aan het Songfestival.