AVROTROS maakt zich klaar voor Eurovisie Songfestival: wie volgt Joost Klein op?

Nederland doet ook volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. AVROTROS bereidt zich voor om beter voor de dag te komen, terwijl de EBU (Europese Radio-Unie) extra maatregelen neemt om het evenement veiliger te maken. De grote vraag blijft: wie gaat Nederland in 2025 vertegenwoordigen?

De ophef rond het gedrag van Joost Klein tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om niet opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. In de video is te zien hoe Joost Klein stevige kritiek te verduren krijgt.

Volgens Taco Zimmerman, voorzitter van de omroep, is er de afgelopen jaren wel degelijk veel gedaan voor de deelnemers. AVROTROS bood al ruimte voor mentale begeleiding en persoonlijke beveiliging. Maar het festival is zo groot geworden dat de ondersteuning verder uitgebreid wordt.

Zimmerman bevestigt dat Nederland volgend jaar in Basel aanwezig is, omdat de EBU heeft aangegeven het evenement veiliger te maken. "Wij hebben ons laten overtuigen dat die maatregelen hopelijk gaan werken. Het biedt ons voldoende garantie om mee te doen," aldus Zimmerman.

Geen Klein

Dat Joost Klein niet langer kandidaat is, hoeft de pret niet te drukken. AVROTROS heeft er in ieder geval enorm veel zin in. "Een deel van Nederland zal teleurgesteld zijn dat Joost zijn karwei niet afmaakt. Een ander deel zal denken: prima, zo veel mensen, zo veel meningen," aldus Zimmerman. Maar als Joost het niet wordt, wie dan wel?

Mogelijke kandidaten?

Vrijdag komt een selectiecommissie bijeen om de Nederlandse inzending voor 2025 te bepalen. Totdat er een besluit is, blijft het speculeren wie de vlag zal dragen.

Dries Roelvink heeft al laten weten dat hij het stokje aan zich voorbij laat gaan. "Ik ben 65, ik laat het nu aan anderen over," vertelde hij. "Het is jammer dat die gekke Joost niet meer wil, hij had wel een kanshebber kunnen zijn."

Zangeres Anouk, die in 2013 voor Nederland optrad met haar nummer Birds en een negende plek behaalde, hintte eerder dat ze wel openstaat voor een nieuwe deelname. Ze ziet echter één probleem: "Er is geen songfestivalcomité meer, dus ik weet niet naar wie ik het liedje moet sturen," liet ze weten aan RTL Boulevard.