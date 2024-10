Woede om Joost Klein bij Televizier-Ring was druppel om niet naar Songfestival te gaan

De ophef rondom het gedrag van Joost Klein tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala gaf de doorslag om niet opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. In gesprek bij Eva vertelde hij samen met zijn creatief directeur Gover Meit over de impact van de woedende reacties op zijn aanwezigheid bij het gala.

Zo werd tijdens een herdenking van overleden BN'ers Klein gefilmd terwijl hij, samen met zijn gezelschap, wild heen en weer zwaaide op de muziek van Son Mieux, terwijl de rest van de zaal in stilte luisterde. De video leidde tot veel kritiek op sociale media. Ook bij Shownieuws werd Klein flink bekritiseerd, te zien in bovenstaande video.

"Ik heb de helft niet doorgehad. Vanuit ons was het liefde", aldus Klein, die aangeeft vaak 'social cues' te missen. Hij geeft aan achteraf te begrijpen dat het ongepast was. Hij bood zijn excuses aan voor de ontstane ophef: "Als mensen een sorry willen horen, dan zeg ik die graag. Ik ben hier niet om een vijand te creëren."

Eye-opener

Creatief directeur Gover Meit geeft aan dat deze ophef een eye-opener was: "We zijn nog niet eens begonnen en het begint al, want er is gewoon een probleem met het puur zijn en in de tv-stramien zitten." Meit benadrukt dat de stress en negativiteit rond het Eurovisie Songfestival meer kwaad dan goed zouden doen. "Het was zeker de druppel," bevestigde Meit over hun beslissing om niet terug te keren naar het festival.

Klein zelf gaf aan dat de kritiek hem had doen inzien dat het Songfestival mogelijk niet de juiste plek voor hem is: "Ik weet niet of ik iemand nu het Eurovisie toewens."

'Politiek spelletje'

Tijdens het interview ging Joost ook kort in op zijn diskwalificatie bij het Songfestival 2024, na een incident met een cameravrouw. Hoewel de Zweedse aanklager hem niet vervolgt wegens gebrek aan bewijs, blijft het incident Klein achtervolgen. "Het is gewoon een politiek spelletje. Dat is hoe ik het heb ervaren. Er is niet zoveel gebeurd. Dit is van een mug een olifant maken," aldus Klein.

Hij beschreef ook het chaotische moment toen hij backstage hoorde dat hij gediskwalificeerd was: "Toen zat ik al acht uur opgesloten ergens backstage, in mijn blauwe pak. Opeens moest ik via de ondergrond weg want 'de politie kwam'. Het was nogal wat. Het was best wel een shock. Er was blijkbaar iets gebeurd waarvan ik ook niet wist."