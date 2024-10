Video van 'disrespectvolle' Joost Klein gaat viraal op sociale media: 'Wat een aso'

Joost Klein was afgelopen donderdagavond aanwezig bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Hoewel hij zelf geen prijs won, stond de camera vaak op hem gericht. Zo werd er ook een video van hem gemaakt tijdens een herdenking van overleden BN'ers. Terwijl een nummer live in de zaal werd gespeeld, zwaaide Joost samen met zijn gezelschap wild heen en weer, terwijl de rest van het publiek stil en aandachtig luisterde.

Die video gaat momenteel viraal op sociale media, zoals X en TikTok. Degene die de video heeft geplaatst zei daar het volgende bij: "Tijdens de herdenking van de overleden BN'ers gedroeg een dronken Joost Klein zich (links onder) ongepast door hard te zingen en te feesten. Halverwege verliet hij ook nog eens luidruchtig de zaal. Wat een asociaal gedrag".

Dit is de desbetreffende video op X:

Verschillende reacties

Op X reageren mensen op verschillende manieren. Sommigen beweren dat Joost Klein helemaal niet dronken is, maar gewoon zichzelf is. Anderen zeggen echter dat hij 'niet goed in zijn hoofd' is.

Enkele reacties onder de video op X:

Tijdens het Gala in het Amsterdamse Theater Carré probeerde de artiest ook ongemerkt te ontsnappen. Toen Shownieuws-verslaggever Thom Goderie snel achter hem aan ging om meer details over het Songfestival-incident te achterhalen, zorgde Joost's gedrag voor grote verbazing en onbegrip aan de Shownieuws-tafel, die video is te zien bovenaan dit artikel.