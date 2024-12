Extra begeleiding komende editie Eurovisie Songfestival voor veilige omgeving

Deelnemers aan en medewerkers van het Eurovisie Songfestival krijgen vanaf de komende editie extra begeleiding. Die wordt gegeven door een zogenoemde welfare producer. De introductie van de functie behoort tot de maatregelen die de European Broadcasting Union dinsdag aankondigde en bij moeten dragen aan een "veilige omgeving" voor en achter de schermen van het evenement.

Joost Klein werd gediskwalificeerd tijdens het Songfestival, zo is te zien in bovenstaande video.

Ook onderdeel van de maatregelen is het invoeren van gebieden waar niet gefilmd mag worden. Verder zullen er meer repetities achter gesloten deuren plaatsvinden om artiesten te helpen zich te concentreren op hun optredens zonder afleiding. Ook worden er aanpassingen in het repetitieschema aangebracht om ervoor te zorgen dat artiesten tijd hebben om "uit te rusten en te genieten van de gaststad".

Gedragscode

De EBU introduceert daarnaast een nieuwe gedragscode en zorgplicht, die woensdag worden gedeeld. "Voor het eerst zal accreditatie voor het evenement alleen mogelijk zijn als men akkoord gaat met de gedragscode", aldus de EBU.

De maatregelen volgden op de ophef die was ontstaan over de werkomgeving bij de vorige editie van het Eurovisie Songfestival. Zo was er bijvoorbeeld het incident met de Nederlandse kandidaat Joost Klein. Hij mocht niet meedoen aan de finale na een aanvaring met een cameravrouw.

AVROTROS laat weten "content" te zijn met de maatregelen.

ANP