Joost Klein zingt in nieuw nummer over diskwalificatie: 'Ze vonden mij de dader'

Joost Klein heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. De track heet Why Not??? en is half Engels-, half Nederlandstalig.

In het Friese dorp waar Joost vandaan komt zijn ze maar wat trots op Joost Klein. Dat zie je in bovenstaande video, die is gemaakt voor hij werd gediskwalificeerd tijdens het Eurovisie Songfestival.

In het nummer lijkt Joost te refereren aan zijn diskwalificatie op het Eurovisie Songfestival vorig jaar, waar hij Nederland vertegenwoordigde met zijn nummer Europapa. Zo zingt hij in het Nederlands onder meer "Ze zeiden: Joost Klein, je bent gediskwalificeerd" en "Ze vonden mij de dader".

Op het evenement in Zweden werd Joost ervan beschuldigd dat hij een dreigende beweging naar een cameravrouw had gemaakt. De organiserende European Broadcasting Union (EBU) besloot de zanger daarop te diskwalificeren.

ANP