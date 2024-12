Organisator: Nationaal Vuurwerk in Rotterdam gaat door

Zoals de weersverwachting er nu uitziet, kan het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling doorgaan, meldt de organisator van het evenement dat jaarlijks door tienduizenden mensen wordt bezocht.

"De maximumwindsnelheid waarmee het evenement kan doorgaan, ligt op 9 meter per seconde. Dat komt neer op een kracht tussen 5 en 6", zegt Mark Rouwenhorst van de organisatie. "Het gaat dan niet om windstoten, maar om de constant gemeten wind. De verwachting is dat die niet gehaald wordt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De voorbereidingen liggen op schema, zegt de organisator. "Jammer dat het dinsdagochtend regende, maar neerslag is sowieso geen spelbreker, zelfs al komt het met bakken uit de lucht, al is dat wel vervelend voor het publiek natuurlijk. De enige spelbreker naast harde wind is zeer dichte mist met een zicht minder dan 50 meter. Maar daar hebben we geen last van."

Gratis

Veel wegen in het centrum van Rotterdam zijn rond het vuurwerk een aantal uren afgesloten. Bezoekers wordt aangeraden om met het openbaar vervoer te komen. De Rotterdamse metro vervoert mensen gratis tussen oudejaarsavond 21.00 uur en 02.00 's nachts van en naar de P+R terreinen aan de rand van de stad.

ANP