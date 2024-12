Oliebollen halen? Er staan nu al honderden mensen in de rij

Je bent niet de enige op oudjaarsdag die oliebollen wil halen voor de jaarwisseling. Vroeg in de ochtend stonden op meerdere plekken al tientallen mensen in de rij bij de oliebollenkraam. In Apeldoorn stonden zelfs 100 mensen in de rij en dat zal vast niet de enige drukke gebakkraam zijn.

Een medewerker van de oliebollenkraam in Apeldoorn zegt tegen een videocorrespondent ter plaatse dat er "duizenden oliebollen over de toonbank" gaan.

Op sociale media worden veel foto's gedeeld van enorme rijen bij gebakkramen. In Zaandam, Almere, en op andere plekken.