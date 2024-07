Wesley Sneijder ontkent witwassen en banden met internationale bendes

Wesley Sneijder ontkent dat hij banden heeft met de internationale misdaadorganisatie Comanchero en dat hij betrokken is geweest bij het witwassen van geld. Meerdere Turkse media meldden donderdagochtend dat Sneijder volgens een Turkse financiële inlichtingdienst een "geheime partner" van de organisatie is.

De oud-voetballer laat in het Turks op Instagram weten dat hij "diep bedroefd" is door de berichtgeving. "Het nieuws dat sinds de ochtenduren over mij verspreid werd in verschillende media, vooral Turkse media, geeft niet de waarheid weer."

"Ik ben diep bedroefd over de verspreiding van dit nieuws in Turkije, mijn tweede thuis." Sneijder speelde een tijd voor de Turkse club Galatasaray.

0:23 Politie en FIOD vallen huis binnen van Jumbo-topman Frits van Eerd in grote witwaszaak

Geen winst

Volgens het rapport van de Turkse inlichtingendienst, MASAK, heeft Sneijder aandelen in een bedrijf dat is betrokken bij de witwaspraktijken van Comanchero. Zijn naam kwam in de papieren tussen 2013 en 2017 voorbij. Sneijder zegt zelf dat hij hier nooit bij betrokken is geweest, omdat hij slechts aandelen had en niets aan de bedrijfsvoering deed.

"Medewerkers hebben het bedrijf aan mij voorgesteld als een zeer goed bedrijf en op de een of andere manier heeft dat me vertrouwen gegeven", reageert Sneijder daarop. "Ik heb op een legale en transparante manier aandelen gekocht. Ik heb echter in geen enkele vorm winst gemaakt vanaf het moment dat ik de aandelen heb gekocht tot nu toe."

Sneijder schrijft ook dat er "geen enkele aanklacht" tegen hem is ingediend met betrekking tot deze beschuldigingen. Ook zal Sneijder "indien nodig" juridische maatregelen nemen als media "misleidende desinformatie" blijven verspreiden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP