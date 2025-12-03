Suzan & Freek ouders geworden van Sef, 'stromen over van liefde'

BN'ers
Vandaag, 10:21
Suzan & Freek zijn ouders geworden van hun eerste kind Sef, dat melden de kersverse ouders op hun Instagramkanaal. "We stromen over van Liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven", schrijven ze dolgelukkig.
Eerder dit jaar brachten Suzan & Freek na de kankerdiagnose van Freek een emotioneel nummer uit. 'Niemand' heet hun nieuwe single en in onderstaande video zie je hoe fans op het nummer reageren:
