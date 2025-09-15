Terug

Suzan van Suzan & Freek kreeg eerder miskraam, nu openhartig over zwangerschap

Suzan Stortelder van het zangduo Suzan & Freek heeft zich maandag in een bericht op Instagram openhartig uitgelaten over haar zwangerschap na een eerdere miskraam. "Na vorig jaar een miskraam te hebben gehad, nogal wat geklungel rondom mijn cyclus en een lichaam die wat in de war was na de miskraam, waren we zó ontzettend blij en gelukkig met deze zwangerschap."

De zangeres schrijft verder dat de zwangerschap onverwacht kwam. "Op het moment dat ik het totaal niet verwachtte, maar toch maar even snel een test deed om er maar vanaf te zijn en niet teveel teleurstelling te voelen, was de test ineens positief! Freek kwam een halfuur later thuis, en het was zó leuk om dit te vertellen. Zóveel blijdschap voelden we."

'Wat een rijkdom'

De 33-jarige zangeres vindt het "bijzonder" om zwanger te mogen zijn: "Dat ik gewoon in staat blijk te zijn een nieuw mens te maken, dat raakt me als ik er over nadenk." Naar eigen zeggen houden Suzan en Freek al heel veel van hun kindje. "Over een tijdje kunnen we 'm vasthouden en écht leren kennen, wat een rijkdom."

Het stel maakte eind mei bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is, en meldde toen ook een kindje te verwachten.

